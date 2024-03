Okee het waren twee (of vier, als u heel vroeg op was) schitterende uren ophef. Het kabinet zou 'ouder uit wie het kind is geboren' gaan schrijven in de Wet basisregistratie personen, maar dat gaat het kabinet nu toch niet doen. Dat laat minister Hugo de Jonge weten op X, voorheen Twitter. De minister roept ons op aan het werk te gaan, en laten we dat meteen maar doen. Want hoezo is het woord 'moeder' prachtig en verdient het een plek in de wet, terwijl het woord 'vader' in diezelfde wet exact 0 (nul) keer voorkomt? En is er al iemand boos geworden over het feit dat deze ophef nergens over gaat en dat het trouwens JUIST GOED is dat er 'ouder uit wie het kind geboren is' in die wet zou staan? En wat betekent dit voor de ambtenaar die dit voorstel heeft gedaan, diens/hun baas die het heeft goedgekeurd en diens/zij/xwen minister die daar vervolgens zijn handtekening onder heeft gezet? Dit moedermuisje krijgt nog een staartje HUGO DE JONGE. We wobben (mag je ook al niet meer zeggen) woo'en!