Dat dit """kabinet""" zich nog geroepen voelt überhaupt dingen te willen is al een taaie. Maar nu komen ze aan je moeder, en dan ook nog eens zonder u écht om haar hand te vragen.

"Volgens SGP-Kamerlid André Flach wordt ‘een uiterst gevoelige wijziging’ door het kabinet ‘weggemoffeld’. De wijziging staat namelijk in een zogenoemde verzamelwet, een wet waarmee in één klap meerdere aanpassingen aan bestaande wetten worden gedaan. Het gaat in deze wet vooral om ‘verschrijvingen’, ‘gebreken’ en ‘onjuiste verwijzingen’ die worden rechtgezet – zo wordt bijvoorbeeld een puntkomma veranderd in een komma. In de ambtelijke adviezen aan de minister over het wetsvoorstel staat onder het kopje ‘politieke context’ dat het ‘niet in de lijn der verwachting’ ligt dat ‘dit tot veel discussie in de Kamer zal leiden’."

Nou, 0 keer raden wat de lijn der verwachting is op Twitter. Namelijk: Moeder #1 TRENDING IN NEDERLAND.

Het betreft dus het wetsvoorstel van 19 december waar op pagina 13 (na breek) inderdaad tussen de willekeurige 'verschrijvingen' te lezen valt:

"In artikel 2.3 wordt «de moeder uit wie het kind is geboren» vervangen door «de ouder uit wie het kind is geboren» en «die moeder» door «die ouder».

In artikel 2.18 wordt «de moeder uit wie het kind is geboren» vervangen door «de ouder uit wie het kind is geboren»."

Zie ook de twee aan te passen wetsartikelen na de breek. Hey maar, wordt vader dan 'ouder uit wie het kind ontsproten is'?

UPDATE: Hugo de Jonge trekt keutel in