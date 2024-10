Wij citeren Kamerlid Daan de Kort, van coalitiepartij VVD, die in de vorige coalitie (VVD/D66/CDA/CU) zat, en ook in de huidige coalitie (Iedereen/Voor/Zijn/Eigen/God/Voor/Niemand). "Het huidige kabinet heeft, naar aanleiding van het verschil van inzicht over het leveren van ongelakte chatberichten, op 13 september jl. besloten terug te komen op onderdelen van de met het vorige kabinet gemaakte werkafspraken en voorlichting te vragen aan de Raad van State."

Het staat er echt: het vorige kabinet had afspraken gemaakt over het ongelakt verstrekken van chatberichten aan de Parlementaire Enquête Commissie Corona. En het nieuwe kabinet zegt nu: ho ho, ongelakte chatberichten delen met een commissie die moet onderzoeken wat een puinzooi we er van gemaakt hebben, dat gaan we niet zomaar doen. We gaan eerst even aan de Raad van State (de Raad van State ook echt) vragen of dat wel mag. Alsof de Raad van State niet druk is met het beoordelen van de nog steeds niet geslagen (blijft een raar woord, red.) Koninklijk Besluit over de asielcrisis. Alsof dit kabinet opeens het staatsrechtelijk braafste jongetje van de klas wil spelen. Heeft die Schoof (hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie tijdens de coronacrisis) wat te verbergen ofzo?