Dit is dus politiek op z'n politiekst. We erkennen met z'n allen wél dat er een probleem is, maar het ene deel wil een noodwet, het andere deel wil een spoedwet, daar gaan we dan vliegen over zitten afvangen, uit politiek opportunisme of zogenaamd gezichtsverlies wil niemand maar een beetje water bij de wijn doen, straks dondert de hele boel in elkaar en dan begint het circus weer van voren af aan. Welnu: de Eerste Kamer vindt een asielnoodwet onwenselijk; de senatoren willen een asielspoedwet die wél eerst langs het parlement gaat. "Daarmee heeft de Eerste Kamer het kabinet vannacht een belangrijk signaal gegeven over de voorgenomen wetgeving op het gebied van asiel en migratie." Meer dan een 'signaal' is het vooralsnog niet: het is geen blokkade van de gekozen kabinetsroute, maar een 'verzoek' dat zal worden besproken in de ministerraad. Schoof beloofde al wel er 'zorgvuldig' mee om te gaan. Waarvan akte. Nieuwe verkiezingen, wanneer zijn die ook alweer?