De Efteling is weer eens boos. Wij hadden hem even gemist, maar de doorgewinterde p0rn0kijkers van Looopings stuitten onlangs op een video van een Pornhub- en OnlyFans-actrice die bijzonder magische avonturen beleefde in het Sprookjesbos. Of eigenlijk was het alleen de intro van de video die werd opgenomen in het park. Genoeg reden voor de Efteling om verontwaardigd te zijn. De onschuld van het kindvriendelijke park was geschonden. Terwijl, wat is er nou eigenlijk onschuldig aan die sprookjes in het Sprookjesbos? De kleine zeemeermin doet er 365 dagen per jaar aan #freethenipple en Doornroosje kreeg dit jaar nog een borstvergroting. Sowieso die constante obsessie met lichaamsdelen die steeds groter groeien, zoals Langnek en Pinokkio. En dan het sprookje van de rode schoentjes, waarin de voeten van een arm meisje worden afgehakt. Alles aan dat gare bos is ronduit obsceen. Maar als er dan een keer een elfje spreekwoordelijk uit elkaar getrokken wordt, is de wereld te klein. Nou wij zeggen dan HYPOCRIET.