Ja wat moeten we hier nou weer mee. Tommy Robinson is burgerjournalist en drijvende kracht achter het aan de grote klok hangen van het Grooming schandaal en dat is goed, maar omringt zich daarnaast met nogal louche types en is zoals het een ietwat tokkie-esque Brit betaamt niet vies van een vechtpartij of een berg drugs. Hoe dan ook, net vrij uit de bak was meneer gister onderweg naar opnames voor een podcast toen hij, nu ja, op een tegenstander stuitte. Is niet helemaal duidelijk wat er hiervoor gebeurde en niet met zekerheid te zeggen of Robinson degene is die dit heerschap tegen de grond heeft gewerkt, maar het heeft er in ieder geval alle schijn van. "He fucking came at me, bruv," roept hij hoorbaar. De man op de grond zou vervolgens gereanimeerd zijn, en dat is doorgaans niet nodig als iemand alleen een vlakke hand tegen zijn toet heeft gehad. Robinson zelf liep een hoofdwond op en mag vermoedelijk weer brommen. Een saga met alleen maar verliezers, niet in de laatste plaats omdat de vechtpartij zelf dus niet gefilmd is en wij het dus moeten zonder de beelden.

Update Johnson op de vlucht, of Johnson op vakantie?