Akelige beelden uit Londen, de City of Hope and Love in de United Kingdom. In Hainault heeft een man met een zwaard om zich heen gestoken en daarbij meerdere mensen, waaronder twee agenten, verwond. Zojuist maakte de politie bekend dat een van zijn slachtoffers, een 13-jarig jongetje, is overleden. De verdachte, die is opgepakt, is een 36-jarige man en wij zijn geen experts maar de kans op een religieus geïnspireerde aanslag lijkt ons klein. "The incident is not believed to be a "targeted attack"", laat de politie weten. De autoriteiten zijn niet op zoek naar een tweede verdachte en inwoners wordt ook niet geadviseerd thuis te blijven.