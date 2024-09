Roos Vonk is voor de wetenschap een beetje wat het AD is voor de journalistiek: het bewijs dat er in ieder vak zogenaamde professionals rondlopen die geen idee hebben wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Nou dit weer. Op internet is ophef ontstaan (of wat is tegenwoordig de correcte term voor 'Raisa Blommestijn heeft weer iets doms getwitterd'?, red.) over het feit dat Donald Duck een bruine eend als buurvrouw krijgt. Voor de duidelijkheid: Donald Duck is geen eend, Donald Duck is een stripfiguur in een stripboek voor kinderen en voor volwassenen die het verschil tussen een woordgrap en een emmer stront niet snappen. Donald Duck krijgt niet echt nieuwe buren, omdat Donald Duck helemaal niet echt bestaat, dus het is ook niet zo dat de verhuizing van de nieuwe buurvrouw moet voldoen aan stikstofnormen en/of dat Duckstad nu opeens last krijgt van demografische verschuivingen en binnenkort realistische Duckstadse opiniemakers zich gaan uitspreken over de terechte zorgen van Duckstadters aan de onderkant van de maatschappelijke ladder die zich steeds minder thuisvoelen in eigen strip. Donald Duck is een kinderfeest verdomme, blijf daar gewoon met je volwassen poten (zwemvliezen of niet) van af. Je gaat toch niet als volwassen man aan de hele wereld laten weten dat je het stom vindt dat andere volwassen mannen zich druk maken om een strip? Maar goed, waar ging dit topic over? Oh ja, over Roos Vonk! Roos Vonk heeft een badinerend tweetje over Wierd Duks (Wierd Duk Woerd Duck, haha, zet dat maar in je stripjes) zogenaamde reactie op deze rel geschreven. "Dit is toch gewoon lachwekkend". Ja Roos. Het is dan ook helemaal niet waar. Roos Vonk is er al lang op gewezen dat ze desinformatie verspreidt, maar Roos Vonk is nu eenmaal niet zo snel met haar fouten toegeven. Ze denkt namelijk dat iedereen met een andere mening dan Roos Vonk megatiefesachterlijk is. Dan geloof je zomaar dat vlees eten agressief maakt, en dat Wierd Duk echt een oproep zou plaatsen om in contact te komen met mensen die gekwekt is door de nieuwe buurvrouw van Donald Duck. Maar die oproep bestaat dus helemaal niet. Net zoals: Donald Duck.

UPDATE: Goh. Enkele minuten na dit topic heeft mevrouw Vonk haar tweet verwijderd, maar het blijft allemaal de schuld van de Telegraaf.