Er is er een jarig hoera hoera dat kun je wel zien dat is HIJ! Ons gruwelijkste stripfiguur Donald Duck (links) is 90 jaar oud geworden. Leverde een korte maar hevige discussie op GSHQ op. Grote volwassen mensen met een mening. "Ik vind Donald Duck een STOM blad", zei iemand, bij ons hoog in de boom - we noemen geen namen. Terwijl die Donald Duck een VERBINDER is. Jan Terlouw met een gunfactor. Gordon die gelukkig is met een appartement in Dubai. Een willekeurig iemand die net langs de poep loopt. En u had vroeger helemaal geen abonnement op de Donald Duck. Het ding was schreeuwend duur en pa gaf z'n zuurverdiende centen liever uit aan bier in de voetbalkantine, en jaren later geven we 'm nog groot gelijk ook. Welnee, u kreeg om de zoveel tijd een gigantische doos met allemaal Duckies van een of andere knuffelige tante. Zo gaat dat nog steeds, want een losse Duck kost € 3,70 en daar kan de hedendaagse jongere heel wat vapes van kopen. Enfin, Donald Duck, gefeliciteerd lekkere eend. Groeten aan je zus Dumbella.