Er is weer OPHEF over de NPO en dan zijn wij er uiteraard als de kippen bij. Ditmaal om een schijtlollig meukitempje van PowNed. Voor schijtlollige meuk zijn we altijd te porren, dus wij kijken.

Het concept is als volgt: bij de ArenA heeft zich een leger aan (letter)bakvissen verzameld dat idolaat is van de middelmatige deuntjes van Taylor Swift. Laten we die mensen gaan voorstellen dat ze op camera iets mogen doen om Swift herself te ontmoeten. Die ontmoeting gaat er niet komen, maar dat vertellen we wel zodra ze iets hebben gedaan. Oke oke, iedere zichzelf respecterende verslaggever zou deze pitch weigeren maar van dat soort lopen er bij de filmpjeskotsende graaiconstructie Powned nog maar erg weinig rond. Het barst er namelijk van het jonge grut dat er nog alles voor over heeft de nieuwe Rutger Castricum, Danny Ghosen of desnoods Jan Versteegh te worden. Ideale werkmieren voor opper-engnek Weesie. Dus dat item komt er. Meisje tongzoent met 25-jaar oudere beermeneer. Verslaggever lachen. Meisje laat tieten zien. Verslaggever lachen. Meisje voelt zich gebruikt. Verslaggever blijft lachen. Wij kijken.