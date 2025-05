Weedu nog van dat kleine foutje van een vrijwilliger dat er OEPSIEFLOEPSIE voor zorgde dat de werkgerelateerde gegevens van ALLE POLITIEMEDEWERKERS (inclusief de namen van undercover-agenten) werden buitgemaakt? Dat was dus het werk van een Russische groep genaamd 'Laundry Bear', zo maakt de AIVD vandaag bekend. Die organisatie, vrij vertaald wasbeer (hoewel wasbeer uiteraard raccoon is in het Engels maarja die Russen vonden dat waarschijnlijk teveel lijken op de naam van die Zeeuwse zeikband, die dan weer Racoon heet), is volgens onze inlichtingen sinds vorig jaar druk bezig met het binnendringen van Westerse overheidsorganisaties. Ze zijn uit op 'informatie over de aanschaf en productie van militair materieel door westerse overheden en westerse leveringen van wapens aan Oekraïne'. Even gecheckt; die info hebben wij dus niet. Volgens de AIVD gebruikt Laundry Bear voor hun hacks "technieken, die lastig zijn te onderkennen", hoewel het bij het politiehack dus gewoon lukte met een phishingmailtje naar een vrijwilliger bij Politie Oost-Nederland. Het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) publiceerde ook nog een waslijst (hihi) aan maatregelen waarmee we ons kunnen weren tegen Laundry Bear en consorten, terwijl het dus bij ONZE EIGEN OVERHEID op een knullige manier godsgruwelijk fout is gegaan. Afijn. De Russische wasbeer is onder ons.