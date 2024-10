Het bericht dat je wist dat zou komen over die catastrofale hack bij de politie waarbij alle namen en email-adressen van alle agenten en zelfs alle geheimagenten zijn buitgemaakt. Het waren buitenlanders! Of eigenlijk "zeer waarschijnlijk een statelijk actor". Dat schrijft minister David van Weel (?, red.) van JenV aan de Tweede Kamer. Wat de brief in het midden laat, maar wat niettemin de grote vraag is...

WIE WAREN HET?

A) de Chinezen

B) de Russen

C) Zelensky

D) de Noord-Koreanen

E) de Luxemburgers

F) Anders, namelijk...