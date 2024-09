Slecht nieuws voor alle politieagenten en de hele Nederlandse politie, vermoeden wij. "Hackers hebben toegeslagen bij de politie: zij hebben werkgerelateerde contactgegevens van álle politiemedewerkers buitgemaakt. Dat meldt minister David van Weel (Justitie)."

Volgens de minister gaat het eigenlijk vooral om de namen van de medewerkers en niet om andere privégegevens. Maar dus wel de namen van ALLE MEDEWERKERS, inclusief undercover-agenten. "Voor veel agenten hoeft het niet rampzalig te zijn als bijvoorbeeld hun naam of e-mailadres op straat komt te liggen, maar bij een aantal eenheden van de politie ligt dat natuurlijk anders. Denk bijvoorbeeld aan de Mobiele Eenheid, arrestatieteams of zelfs agenten die undercover werken. Een woordvoerder van Van Weel kon niet niet zeggen wat de impact van het lek op deze type agenten is"

UPDATE: Het is uiteraard niet eens voor het eerst dat onze politie gehackt is. In 2017 waren het de RUSSEN.

UPDATE: Bevestigd tegenover BNR: ook namen en functietitels van undercoveragenten gelekt.