Het is lente, het zonnetje schijnt, de lammetjes lopen in de wei en u krijgt uw jaarlijkse bevestiging dat het jihadisme nog steeds het grootste gevaar vormt voor onze nationale veiligheid. Een waarschuwing van de sleepnetfanaten van de AIVD die rond deze tijd hun jaarverslag presenteren. Normaal wordt het haatbaardengevaar nog enigszins verborgen achter wapperende vingertjes over extreemrechts of anti-institutioneel extremisme, maar met de 7 oktober-aanslag en het daaruit resulterende gedonder in het Midden-Oosten staat het jihadisme dit jaar vrijwel alleen in de spotlight. "De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland en het Westen nam in 2023 toe. Westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waaronder de AIVD, ontdekten en verijdelden zeker een tiental aanslagplannen in Europa." Met aanslagen net over de grens, regelmatige arrestaties van terreurverdachten, het opgeschroefde dreigingsniveau en de steeds zichtbaardere boosbaarden in het straatbeeld, mag dat geen verrassing zijn. Ons vrije en relatief progressieve land staat tenslotte voor alles waar deze conservatieve sprookjesprekers tegen zijn. Wen er maar aan: jihadisten waren, zijn en zullen voorlopig de grootste dreiging voor onze poldernatie blijven. In dat opzicht helaas niets nieuws onder de lentezon.