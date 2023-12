Bij een anti-terreuractie op last van de Deense autoriteiten zijn een aantal mensen opgepakt, onder wie een in Nederland. De personen zijn gepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. "Prime Minister Mette Frederiksen has called the arrests 'as serious as it gets'." In Denemarken gaat het om drie arrestaties. De personen die zijn aangehouden zouden banden hebben met Loyal to Familia, een verboden Deense bende, waarvan we begrijpen dat het een 'multiraciale club' is, met 'a lot of middle eastern members'. Op de persconferentie kwam naar voren dat de verdachten Joodse plekken op het oog hadden om een aanslag te plegen.

UPDATE - Het gaat om een 57-jarige Rotterdammer die officieel is aangehouden op verzoek van Duitsland

UPDATE - De Mossad heeft Denemarken bedankt, en laat weten dat de personen die aanslagen beraamden op Europees grondgebied dit deden 'in naam van Hamas'

UPDATE - Statement vanuit Israël van de Mossad en de ISA (de nationale veiligheidsdienst): "Following an accelerated and comprehensive intelligence investigation, security and law enforcement agencies in Denmark arrested seven terrorists acting on behalf of the Hamas terrorist organization, and thwarted an attack, the goal of which was to kill innocent civilians on European soil. (...) We commend our partners in the security and law enforcement agencies in Denmark for their successful counter-terrorist operation which culminated today in the arrests and in exposing the expansion of Hamas infrastructure to Europe, and we view with utmost importance the advancing of judicial proceedings against those involved."

UPDATE - Opgepakte Rotterdammer Nazih R. 'al jaren lid van Hamas', hierrr meer info van Duitse justitie: "Abdelhamid Al A., Mohamed B., Ibrahim El-R. and Nazih R. have been longstanding members of HAMAS and have participated in HAMAS operations abroad. They are closely linked to the military branch's leadership. (...) In October 2023, Abdelhamid Al A., Mohamed B. and Nazih R. travelled repeatedly from Berlin to look for the weapons, with Ibrahim El-R. providing assistance." Nazih R. heeft een Nederlands paspoort.