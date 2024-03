Wat een timing. Op de dag dat er zes man politie op de stoep staat bij iemand die een lollig filmpje opneemt, stemt de Eerste Kamer in met de 'Tijdelijke wet cyberoperaties', oftewel de cyberwet des doods. Waarom wij de cyberwet des doods de cyberwet des doods noemen leest u hier, en wat er nu gaat gebeuren weten we niet, want bijna alles wat de geheime diensten doen is geheim. Misschien zitten ze wel de hele tijd uw fillempies te controleren op eventuele nepwapens, of op andere dingen die niet mogen, maar misschien heeft u helemaal niets te verbergen. In dat geval: gefeliciteerd met deze wet. Als u wel gewoon normaal bent: wees gewaarschuwd, u kunt vanaf nu helemáál de moeder worden getapt.