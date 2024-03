Het gaat prima met onze geheime diensten, de mensen die daar toezicht op houden en de bescherming van uw privacy. Nou ja, prima. Anderhalf jaar geleden stapte een toezichthouder op omdat hij vreesde voor de doodenge Cyberwet des doods, daarna logen AIVD en MIVD de Kamer voor over de doodenge Cyberwet des doods, daarna werd die doodenge Cyberwet des doods door de Tweede Kamer aangenomen (de Eerste Kamer kan nog dwars gaan liggen), en nu stapt de voorzitter van de toezichtsinstantie op vanwege 'verstoorde verhoudingen'. Komt mooi uit dat u niks te verbergen heeft, want als u wel wat te verbergen zou hebben, dan zou u zich namelijk best een beetje boelveel zorgen moeten gaan maken over hoe mensen zoals die dikke kale gast die altijd vieze moppen vertelt bij Vandaag Inside en/of Dick 'Cyber' Berlijn beslissingen nemen die bepalen of uw stiekeme gedrag door onze gleufhoeden bijgehouden mag worden, en dat er nu dus 'verstoorde verhoudingen' zijn met hoogleraren die in de gaten moeten houden of dat allemaal een beetje netjes gebeurt.

BRONNEN VAN DE T.: "Volgens bronnen van De Telegraaf gaat het om een persoonlijke kwestie." Nou dan is het goed!