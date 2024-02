Op uw site beweert u dat ik nep nieuws verspreid. Als dat zo is doe ik dat samen met RTL Nieuws (zie de tweet). Overigens is even later het account weer vrijgegeven.

Hee kijk nou wat we in onze mailbox vinden. Een email, vermoedelijk (zie disclaimer hierboven) afkomstig van cybersecurity-expert Dick Berlijn, expert in cybersecurity.

Disclaimer vooraf: wij weten niet zeker of deze mail ook echt van Dick Berlijn komt. Het kan zijn dat hij afkomstig is van een hackerr met verstand van cyberrr security (bijvoorbeeld Rian van Rijbroek) die net doet alsof zij Dick Berlijn is. Als dat zo is, dan is het wel verdomd goed nagedaan , dus bedankt voor het lachen.

Okee deze drie zinnen + screenshot gaan we even closereaden.

Op uw site beweert u dat ik nep nieuws verspreid.

Dit klopt. Dat doen we in het topic 'Cybersecurity-expert' Dick Berlijn verspreidt complottheorie over X-account Navalnaya. In dat topic wijzen wij erop dat u om 16u56, toen het account van Yulia Navalnaya al lang weer actief was op twitter (of X, zoals de site door cybersecurity-experts ook wel wordt genoemd), een bericht de wereld in zond waarin u beweerde dat het een schande is dat haar account was geband. Dit, terwijl het account enkele minuten voor 14u00 was opgeschort, en deze opschorting voor 15u00 alweer ongedaan was gemaakt. Zoals u in ons topic kunt lezen wijzen wij erop dat uw tweet van meer dan twee uur na het ongedaan maken van de opschorting dateert en u zonder bewijs suggereert dat deze opschorting bewust door Elon Musk is gedaan, terwijl Twitter (of X) zelf juist expliciet beweert dat dit een technische fout was.

Als dat zo is doe ik dat samen met RTL Nieuws (zie de tweet).

GeenStijl is er van op de hoogte dat RTL Nieuws aandacht heeft besteed aan de opschorting. Sterker nog, als u in ons topic over u op de woorden 'alweer was hersteld' klikt, komt u via een zogeheten hyperlink (u als cybersecurity-expert vast niet onbekend) terecht bij het topic PANIEK! Elon Musk gooit weduwe Navalny (tijdelijk) uit ziekenhuisraam. Hierin wijzen wij erop dat RTL Nieuws (ook weer via een zogeheten 'hyperlink' en met gebruikmaking van een 'screenshot') aandacht besteedde aan de opschorting aan het account. In het topic wordt op enigszins sarcastische toon commentaar geleverd op het feit dat deze kortstondige opschorting in nationale en internationale media zoveel aandacht krijgt. Cybersecurity-experts weten wellicht dat accounts op sociale media wel vaker opeens kunnen worden opgeschort, zonder dat daar direct een (politieke) bedoeling achter zit.

U stuurt een screenshot mee van een tweet van RTL Nieuws met de tekst 'X-account weduwe Navalny opgeschort, verbaasde reacties'. Het handige is, ook deze tweet bevat een zogeheten 'hyperlink'. Wij zijn dan misschien geen cybersecurity-expert, maar wij hebben wel geleerd om EERST HET HELE ARTIKEL TE LEZEN en DAN PAS COMMENTAAR TE LEVEREN. Als u op de link had geklikt, was u terechtgekomen in een artikel, dat al om 14u48 is aangepast. De nieuwe kop boven het artikel is 'X-account weduwe Navalny korte tijd opgeschort, verbaasde reacties'. Kernzinsnede, ontbrekend in uw tweet, is hier: 'korte tijd'.

Overigens is even later het account weer vrijgegeven.

Kijk. Dat is nou het scherpe commentaar dat wij verwachten van cybersecurity-experts.

GROETJES!