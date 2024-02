Banning #JuliaNavalnaya from X says everything about the owner of this platform. A bloody disgrace!

Zomaar een tweet van oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn en tegenwoordig lobbyist namens Hague Corporate Affairs (ook het bureau van JP Balkenende, Loek 'Toezicht' Hermans en Menno 'Toeslagen' Snel). De A-divisie dus. En Dick Berlijn heeft in zijn profiel 'cyber security' staan. Alsof ie daar verstand van heeft. Want let even op het tijdstip van deze tweet. Dat was om 16u56 Nederlandse tijd. Meer twee uur nadat het twitteraccount van Julia Navalnaya alweer was hersteld, nadat het minder dan een uurtje kapotstuk was. Volgens Twitter een glitch, en dat komt ons nogal geloofwaardig over, aangezien het account er in no time een boelveel volgers bij kreeg en er dan best wel eens wat automagische triggers getriggerd kunnen worden. Maar voor Dick Berlijn, die dus doet alsof Navalnaya geband was, is het allemaal een 'bloody disgrace'. Terwijl: het enige wat een 'bloody disgrace' is, is deze tweet van Dick Berlijn, zonder enig bewijs dat de korstondige opschorting van het account van Navalnaya bewust is gedaan. Maar volgende week mag ie vast wel weer aanschuiven bij WNL om over de gevaren van desinformatie in de cyberrr oorlogsvoering te oreren. Een bloody disgrace ja.