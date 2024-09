Het kabinet-Schoof, bekend van tv, had deze week niet echt een lekker weekje, nadat het vorige week ook al niet echt een lekker weekje had: gedoe met Chris Jansen, gedoe met Femke Wiersma, gedoe met Fleur Agema (die daar een beetje gek over aan het twitteren is, red.) en natuurlijk de hele tijd dat gedoe over de asielkwestie er doorheen. Maar nu kwam er vrijdagavond Hezbollahavond opeens een ferme tweet van De Grote Blonde Leider over: mogelijke tolheffing voor private financiering van snelwegen. Geen idee welke briljante strategie hier nu weer achter zit, dat lezen we vast wel op Twitter, maar Geert Wilders (PVV) is het oneens met een proefballon van minister Barry Madlener (PVV) over de tolheffing. Wel een ontzettende opluchting voor iedereen die op de PVV gestemd heeft om ervoor te zorgen dat er geen tolheffing komt mooi opgelucht ademhalen: Geert Wilders zal geen enkele, maar dan ook echt geen enkele, vorm van tolheffing steunen. Die kunnen al die tolheffers in hun zak steken. Toen niet, nu niet, nooit meer tolheffing*!

*Nou ja, behalve de tolheffing die er al is dan