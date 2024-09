Sjongejongejonge. Werkelijk niet te geloven dit. Volgens het kabinet moet er iets worden gedaan aan de asielcrisis, máár het kabinet heeft de afgelopen week niets gedaan aan de asielcrisis. Niet zo gek als je een coalitie vormt met een partij die zo'n beetje is opgericht voor het verdedigen van de rechtsstaat, en een andere partij die zo'n beetje is opgericht voor het verdedigen van een hele rechtse staat. Vorige week was er dus gedoe, nu zouden ze 'aan de slag' gaan, maar dat schiet niet op. Eergisteren dreigde Wilders al het kabinet op te blazen, en ondertussen rollebolt iedereen rollebollend door de wandelgangen, weet De T. "Een door premier Schoof vrijdag gepland overleg tussen asielminister Faber en de vicepremiers is plots afgezegd." Krijgt Cindy toch haar zin. Of? Is er een oplossing? "Fractieleiders proberen volgens bronnen binnenkort met een pizzaberaad de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen." PIZZA! Effe wachte dan hoor.