Bas Heijne van het volk is het zat

Het is al bijna een jaar geleden dat Wilders-fan Cindy aan Frans Timmermans vroeg waarom hij het eigen risico niet gewoon af ging schaffen. Inmiddels is de PVV al maandenlang de grootste partij van Nederland en opeens blijkt dat eigen risico afschaffen nogal ingewikkeld. En nou gaat de zorgpremie met een tientje omhoog, en de komende jaren met nog veel meer (omdat het eigen risico gehalveerd wordt) dus Cindy is het helemaal zat. Zij gaat op Timmerfrans stemmen! Hahaha nee natuurlijk niet. "Volgens Cindy zijn de regeringspartijen nu te veel aan het schipperen. Ze hoopt daarom op nieuwe verkiezingen." Hopelijk komt er dan een kabinet dat stopt met schipperen, de zon weer laat schijnen en alles gewoon gratis maakt! Simpel toch!?