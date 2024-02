Ronkende liveblogs en overanalyserende analisten nadat Twitter een grote X door het account van Yulia Navalny, de weduwe van uitgewandelde Alexei Navalny, zette. Dat duurde niet lang, want nog geen uur later was ze weer terug, dus we durven wel te stellen dat dit simpelweg een automatische Twitter-reactie op een lading misbruikmeldende trollen was, zoals dat in het verleden wel vaker gebeurde met invloedrijke accounts. Toch was de kortstondige afwezigheid genoeg reden voor algehele paniek in medialand. Breaking nieuws-balken vlogen door de digitale ether en RTL grossierde in de 'verbaasde reacties'. Maar geen paniek mensen, ze is er gewoon weer en beschuldigt Rusland nog steeds van het vergiftigen van haar man. Iets wat Rusland weer ontkent, maar dat is allemaal lang niet zo belangrijk als een tijdelijk geschorst account.

Reactie Twitter: Account was "mistakenly flagged".