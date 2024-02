De Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft de moorddadige Russische dictatuur van Vladimir Poetin niet overleefd. Het Russische staatspersbureau TASS en het Russische gevangeniswezen melden de dood van Navalny. Volgens het strafkamp in het district Yamalo-Nenets voelde Navalny zich vrijdag na een wandeling 'niet lekker' en 'verloor hij vrijwel meteen het bewustzijn'. Dat-ie er een keer aan zou gaan stond wel vast: hij werd vergiftigd, behandeld, keerde terug naar Rusland en werd gearresteerd, viel kilo's af, werd naar de brute strafkolonie IK-3 getransporteerd, stond meerdere keren aan de rand van de afgrond en nu is het definitief gebeurd. Vermoord. Navalny werd slechts 47 jaar oud.

UPDATE - Weet u nog?

UPDATE - Gisteren (15-02) was er nog weinig aan de hand met Navalny

UPDATE - Reactie Rutte: "Zeer geschokt door het bericht over het overlijden van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Het tekent de ongekende bruutheid van het Russische regime. Navalny vocht voor democratische waarden en tegen corruptie. Zijn strijd heeft hij met de dood moeten bekopen terwijl hij onder de meest zware en onmenselijke omstandigheden werd vastgehouden. Ik wens zijn familie, dierbaren en iedereen die met hem streed voor verandering in Rusland veel kracht toe."