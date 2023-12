Klein wonder Eerste Kerstdag (wat voor de Russen geen feestdag is maar ja, voor de Russen is het eigenlijk nooit een feestdag): Alexei Navalny, bekend van internet, is gevonden. Dat is aan de ene kant goed nieuws, want hij was kwijt, aan de andere kant ook, want het gaat kennelijk best goed met hem, maar aan de andere kant ook weer niet, want hij zit nog steeds gevangen en aan de andere kant ook niet, want Rusland is nog steeds een moorddadige dictatuur. "Zijn woordvoerder zegt dat Navalny naar de strafkolonie IK-3 in het plaatsje Charp is overgebracht, op bijna 2000 km ten noordoosten van Moskou. Volgens haar gaat het goed met hem." Maar hee. Het is kerstmis, wij tellen onze zegeningen en dat doet Alexei Navalny kennelijk ook. Nazdrovje maat.