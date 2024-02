Het was een uitstekend weekend voor mensen die Vladimir Poetin heten: eerst valt zijn grootste binnenlandse tegenstander in de zeis van Magere Hein en vervolgens trekt Oekraïne zich na maanden van bloedige strijd terug uit het felbevochten Avdiivka. Heeft hij toch nog iets te vieren op dag 726 van zijn driedaagse oorlog en een maand voor de volgende presidentsverkiezingen. Navalny's weduwe claimt dat de activist wederom door het Kremlin is vergiftigd met novitsjok, hetzelfde goedje dat hem al een keer op het randje van de dood deed balanceren. Ze kan deze beschuldiging uiteraard niet onderbouwen, omdat de nabestaanden van de luis in Poetins pels nog steeds geen toegang krijgen tot zijn lichaam dat in een mortuarium in Salechard zou liggen. Weduwe Yulia kondigt tevens aan Navalny's werk voort te zetten, waarmee ze haar eigen risico op ongewenste spuitjes en onverwachte hotelraam exits flink verhoogt. Ondertussen gaat het bij de blauwgele oppositiepartners over de grens ook niet lekker. Het zwaarbevochten Adviivka is gevallen en de Russen walsen door de ruïnes. Ondanks de alle Deense artilleriegranaten blijven de Oekraïense voorraden schaars en de belangrijke toekomstige Amerikaanse steun hoogst onzeker. Met de tweede verjaardag van deze invasie in het vooruitzicht lijkt het momentum momenteel bij Poetin te liggen en er is vooralsnog weinig dat Oekraïne er aan kan doen.