Donderdag 15 mei 2025 had een historische dag kunnen worden en misschien wordt het dat alsnog wel, want voor het eerst in lange tijd treffen Oekraïne en Rusland elkaar niet op het slachtveld, maar aan de onderhandelingstafel, op neutraal terrein in Turkije. Op voorspraak van Poetin, die zelf niet op komt dagen. Trump, momenteel op een meerdaagse trip door het Midden-Oosten, hintte er op dat hij wel zou komen, maar voor zover de zelfbenoemde vredespresident dat al meende, is nu inmiddels duidelijk dat ook hij niet komt. Ook Zelensky bedankt hierdoor hoogstwaarschijnlijk en laat het over aan ambtenaren en diplomaten. Voor een conflict waar de persoonlijkheden van de betrokken leiders zo'n grote rol spelen is dat op z'n minst onhandig. Laat onverlet dat het een stap in de goede richting is - de berg lijken is gigantisch en nu ja, iemand moet iets doen. Namens Rusland zijn wel aanwezig: viceminister van Defensie Alexander Fomin en ex-cultuurminister annex propagandameneer Vladimir Medinsky. Afijn, de toekomst bestaat niet, maar begint zich nu langzamerhand wel te ontvouwen.