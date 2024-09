Het account van Trouw is niet langer actief op X. Lees een toelichting op dit besluit in deze brief van de hoofdredactie https://t.co/09ugaKq3uh

Trouw is gestopt met Twitteren. Dat meldt @Trouw op Twitter, dat dan weer wel, maar dat was dan ook meteen de laatste keer dat @Trouw op Twitter zat. Politiek redacteuren Janne Chaudron en Bart Zuidervaart blijven trouwens op Twitter, waar zij nog altijd niet gereageerd hebben op de beschuldiging dat hun artikel over minister Klever en Ongehoord Nederland geen enkel nieuw feit (maar wel een ongecheckte en hoogstwaarschijnlijk onware bewering) bevatte ten opzichte van de onthullingen van GeenStijl. In discussie gaan naar aanleiding van redelijke vragen over je eigen dubieuze journalistieke mores past kennelijk niet bij misschien wel de sufste krant van Nederland. Nou ja. Dan lezen we de columns van Babah Tarawally en de ingezonden stukken van Leo Lucassen in het vervolg wel via LinkedIn.