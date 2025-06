Met gevaar voor eigen leven is uw scribent van dienst zojuist undercover gegaan als Trouw-lezer. Niet zomaar natuurlijk, maar om een ruim 2400 woorden tellend epistel te consumeren met de prikkelende kop 'Journalist Zoran ging undercover als 15-jarige op TikTok, en zag waarom de manosphere onzekere jongens aanspreekt'. Belangrijk, want de manosphere kan er zomaar toe leiden dat iemand een serie maakt waarin een puber undercover gaat als acteur en in die hoedanigheid een leeftijdsgenoot vermoordt. Wat bezielt zo'n scenarist? Onze held downloadt TikTok, scrollt wat, en glijdt zo van Rico Verhoeven naar Thierry Baudet naar Andrew Tate, mannen die undercover gaan als rolmodellen. Daar wringt de schoen, ontdekt Trouw. Want wat blijkt: puberknapen zijn onzeker en dus op zoek naar rolmodellen die hen leren om iets meer zelfvertrouwen te hebben, zodat ze daarna undercover kunnen als stoere jongens. Om te voorkomen dat ze dan raar gaan doen, concludeert Trouw, is het cruciaal dat leraren en ouders met jongens praten. Kijk aan, een open deur die undercover gaat als verfrissend inzicht - hartstikke mooi.