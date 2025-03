Het allerleukste aan die wekelijkse ik-stukken (niet te verwarren met ikjes, die zijn korter, minder dom en vaak beter geschreven) in NRC: de rare, vaak volkomen overbodige weetjes die de ijdeltuit van dienst er in weet te fietsen. Nu is er weer een hoofdredacteur op het armzalige idee gekomen om een volwassen mens 72 uur noodsituatie te laten simuleren, wat resulteert in parels als "Ik ben het tegenovergestelde van een ‘prepper’" (wat is het tegenovergestelde van een prepper? Iemand die de hele tijd proviand uit het raam gooit? Iemand die obsessief zaklampen vernielt, pakken pasta of basmatirijst uitdeelt op straat? Iemand die het allerliefst snel doodgaat als feces onverhoopt op ventilator stuit, of ronduit suïcidaal is? Gaat het, meid?) Schitterend stuk verder, auteur is bepaald geen Gay Talese, maar we hadden die enigszins pontificale bespiegelingen op Nescio en willekeurige details over haar jeugd voor geen bladgoud willen missen. Stay safe, millennials.