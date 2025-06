Altijd leuk als mensen die werkzaam zijn als verslaggever een productie maken over verslaggeving waarin ze verslaggeven van hun gebrekkige begrip van het uiteindelijke doel van verslaggeving, te weten: verslaggeven. Ja sorry maar na zo'n longriet van RTL blijf je toch verslagen achter, je zou er spontaan nieuwsmijder van worden. Er is namelijk her en der oorlog op de wereld en in plaats van iemand daar voor vrij te spelen trakteert men ons op een snotterverhaal over hoe het voor mensen die in vrede leven is om naar beelden van wapengekletter te kijken. "Maakt het ons onverschillig of juist meer betrokken?" Een volstrekt onzinnige vraag - maken broeken ons onverschillig of juist meer betrokken (geen idee, ze zijn bedoeld om blote benen te voorkomen), maken fietslampen ons onverschillig of juist meer betrokken, maakt reggaeton ons onverschillig of juist meer betrokken, wat doet een figuurzaag met ons gemoed, heeft een inductieplaat invloed op onze stemming. Het nieuws is niet je vriend, niet je therapeut en al helemaal niet je loopbaancoach, het is een selectie van wat er zoal: gebeurt op de wereld. Wie geactiveerd wil worden laat zich maar omscholen tot hitteplan, en wie handelingsperspectief verlangt pakt er bijvoorbeeld een montagehandleiding van Ikea bij. Ho en wie echt depressief wordt van het nieuws komt maar lekker naar geenstijl.nl, want wij maken tussendoor altijd allemaal leuke grapjes.

Uitsmijter: door RTL opgetakelde hoogleraar psychologie (?): "Als je als maatschappij 'gewend' raakt aan het leed van een ander dan is dat zeer onwenselijk. Empathie is een belangrijke emotie."

Kan dit: stoppen.