Vergeet dat noodpakketje voor 72 uur, vergeet even naar de geldmaat voor 70 euro én vergeet het homerisch uitlachen van de "schuilplaatscoördinator". Volgens de kijkertjes van RTL4 gisteravond krijgen we nog 10 jaar Soldaat van Oranje the Musical, nog meer Christ Klep op tv, nog 14 nieuwe munitie-opslagen en schietterreinen in Natura2000-gebieden, extra kazematten op de Afsluitdijk, 1000+ opblaastanks op de hei in Drenthe, F35's op Lelystad Airport (oh die kregen we al) en AZC's die worden omgekat naar Kazernes voor 20.000 Gijssie Tuinman-FTE (lol, hoera). Meer dan de helft van Roos Reedijk-kijkend Nederland peopt in de broek voor oorlog en gaat dit weekend pleepapier hamsteren. Hoe ging die uitdrukking ook alweer? Liever een kok in de keuken dan een opiniepeiler op tv. Ja zoiets.