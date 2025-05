In tijden van cyberaanvallen zou het zomaar eens kunnen dat een Nederlandse bank het slachtoffer wordt van een grote Russische boem. Dan worden we getroffen door een girale chaos en staat u straks bij de kassa met een mond vol tanden en een lege portemonnee. Want u dacht dat we cash niet meer nodig hadden in het digitale tijdperk. Precies daarom komt De Nederlandsche Bank met een absolute TOPTIP voor noodgevallen: "Advies voor een noodpakket voor de eerste 72 uur na een ramp of noodsituatie is: 70 euro" (ZEVENTIG EURO) cash in huis. Dan overleeft u alle crises die nog in het verschiet liggen. Bewaar de centen in uw sokkenla, onder uw matras of in uw spaarvarken, het maakt geen reet uit want dit gaat om overleven. U moet immers te allen tijde een volkoren brood kunnen halen.

Van dat geld kunt u dan net geen GTAVI kopen als de (klein)zoon jarig is en u mag vooral ook NIET naar de kapper gaan, maar toiletrollen halen is gewoon toegestaan. Nog een zinnetje: Het Nibud raadt aan om 25 van die 70 euro te reserveren voor transport, dan kunt u tenminste met de bus dat begeerde brood halen of voor 40 kilometers tanken! Knoop dus goed in de oren: elke dag een eurootje apart leggen en u bent over 70 dagen helemaal klaar voor de grote girale breakdown. OF u moet in een keer 70 euro apart kunnen leggen natuurlijk, als de sodemieter naar de geldmaat dan!