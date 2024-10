Een advies om wat extra cash in huis te halen, door De Nederlandsche Bank nota bene, en dan uitgerekend op de 1entwintigste van de maand - als de salarissen en outkierings van oktober nog moeten bijgeschreven worden en de helft van Nederland nu geen cent te makken heeft door de inflatie, dure treinens, dure post, dure boodschappen, dure peuken, duur bier en dure energie. Wat een timing. Is het een advies? Is het een test? Is het de zoveelste crisis waarme Onze Overheid ons bang wil maken? Hiero: DNB: betalingsverkeer in Nederland kan tijdelijk uitvallen als gevolg van cyberaanval – hou wat contant geld in huis. Zijn het de Russen? Zijn het de Chinezen? Zijn het de Moeslims? JE WEET HET NIET!!!!1. Maar gaat u vooral nog even wat briefjes halen. Directeur monetaire zaken bij DNB: Sleijpen doet een beroep op de bevolking om zich bewust te zijn van de gevaren van cyberaanvallen, zeker in tijden van oplopende geopolitieke spanningen. ‘Je moet er niet vanuit gaan dat het betalingsverkeer altijd werkt.' Welja dan maar weer. WE PINNEN vanavond nog. Boem!