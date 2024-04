Het gaat geweldig met de verduurzaming van iedereen zijn "eigen" huis in Nederland. Zo geweldig, dat ze bij DNB hebben bedacht dat het misschien een goed idee is als je huis verduurzamen VERPLICHT WORDT. Dat schrijft de T. en de T. heeft best wel een beetje gelijk want op de site van DNB lezen we het woord verduurzamingsplicht. Natuurlijk inclusief vrome praatjes over voldoende tijd zus en goedkope leningen voor "huiseigenaren die moeite hebben om dit soort investeringen te betalen" maar dat zijn details die Onze Overheid in de uiteindelijke uitvoering heus zelf wel volledig kan vernachelen zodat er uiteindelijk ergens een onschendbare ambtenaar een AFPAKJESDAG organiseert voor iedereen die nog geen niet-werkende warmtepomp in zijn tuin heeft staan.