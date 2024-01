Wist u natuurlijk wel maar nu is het OFFICIEEL want er is een of ander superserieus heus niet commercieel onderzoek van Achmea en die zitten erop. Buren hebben steeds meer ruzie met buren omdat de een Wilders stemt en de ander niet 'plannen om woningen te verduurzamen leidden ook tot meer conflicten met buren (plus 5 procent). De schittering van zonnepanelen of geluidsoverlast van warmtepompen werd vaak als hinderlijk ervaren'. Ach ja, terwijl ze in India alles in de Ganges flikkeren en er in China een miljoenmiljard kolencentrales staan te loeien leeft u mooi wel de groene droom!