Alles wordt duurder maar niet goedkoper. Zo ook uw gasrekening. Vanaf 2026 moet 20 procent van uw jaarlijkse gasverbruik bestaan uit "groen gas" in verband met de zogenoemde BIJMENGVERPLICHTING. Groen gas wordt ook wel biogas genoemd, want dat bekt zo lekker klimaatachtig. Maar er is niks klimaat aan biogas. Groen gas is de stank die vrijkomt bij het rottingsproces. "Het is een biologisch proces, wat ook in je maag plaatsvindt. Daar kun je het mee vergelijken". Welja. We hebben nog voor een miljoenmiljard aan graties geurloos aardgas in de Groninger grond zitten, genoeg om iedere Groninger een rubber huis en een jubelton te geven. Maar nee, u zal en moet aan het vieze peperdure poepgas van Rob Jetten cum suis. Lieve mensen, het woord alleen al... bijmengverplichting, BRRR & PRRRRT.