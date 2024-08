Houd uw bejaarden nat

Het zijn bloedhete dagen en tropische nachten. Op zulke momenten is het maar goed dat er kwaliteitskranten zijn zoals het Algemeen Dagblad. Het AD komt op deze bloedhete dag namelijk met TIPS. "Het wordt heet, tot 35 graden: wat moet je doen op de warmste dag van het jaar? En wat vooral niet?" Om de tips te bemachtigen heeft het AD gebeld met Maria Hopman, een bijzonder hete vrouw die bovendien hoogleraar fysiologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is en dus deskundig op het gebied van niet doodgaan op bloedhete dagen. Het eerste verbluffende stuk feitenkennis waarmee ze ons om de oren slaat: als het warm is ga je zweten. "Doordat je gaat transpireren, verlies je veel vocht. Dus advies 1 is: extra drinken op warme dagen". Dan merk je toch dat die Hopman ervoor heeft doorgeleerd. Een levensreddend advies als u deze dagen net van plan was te beginnen met een vochtloos dieet. Maar er is meer. Tip 2 van Maria: _"_Als je maandag een lange fietstocht hebt gepland en het is 35 graden, dan zou ik zeggen: sla een dagje over."

HALLELUJA. We waren van plan om vandaag de GSHQ Fietsomloop te houden maar doen dit bij nader inzien toch maar een andere keer. In plaats daarvan gaan we stilzitten en zuipen, want dat moet van Maria Hopman. Maar kan onze hongerstaking tegen het klimaat dan wel doorgang vinden? NOU NEE. "Goed eten is advies 3. 'Sommigen hebben niet zoveel honger als het warm is, maar eet goed en zorg dat je de zouten binnenkrijgt.'" UITERAARD, ZOUT ETEN. Vanwege dat zweet, snapt u? Wat leren we toch veel.

DUS..... Wat te doen bij heet weer?