Als het heel warm is kun je daar dus maar beter op voorbereid zijn. En je zou die voorbereidingen vervolgens een plan kunnen noemen, en dan heb je dus een hitteplan. Waar het RIVM al niet goed voor is! En zondag is de beurt aan the global south van Nederland, Limburg en Brabant. Hoe het plan luidt? Zorg dat oma niet voor de geraniums rolt en "Zorg voor elkaar":

Zet een glas of een kan drinken bij een ander neer zodat er voldoende gedronken kan worden

Help het huis (en hoofd) koel te houden door bijvoorbeeld de gordijnen dicht te doen en door een ventilator of airconditioning aan te zetten

Neem ze alleen in de vroege uurtjes of later op de avond mee naar buiten. Het is goed om niet te veel te bewegen tijdens de warmste uren van de dag.

Rampspoed afgewend!