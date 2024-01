Je kunt wel de hele tijd klagen over de Russen enzo, maar je kunt ook gewoon focussen op wat je van die lui kunt leren. Veroordeelden verplicht in het leger gooien bijvoorbeeld. Dat gaat echt geweldig en lost in één klap twee problemen (volle cellen, lege barakken) op. Kunt u wel weer aankomen met wetten die in de weg staan, of praktische bezwaren, maar 2024 is nu al elf uur oud en we hebben van u nog geen beter idee dan bovenstaand MASTERPLAN van José. Dus zegt u het maar: met welke meesterzet gaat u Nederland er het komende jaar weer bovenop helpen?