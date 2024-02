We hadden een boel tanks maar die verkochten we aan Finland, we hadden een boel YPR's maar die verkochten we aan Egypte, we hadden een boel F16's maar die verkochten we aan Jordanië, we hadden een boel radarsystemen maar die verkochten we aan Turkije, we hadden een boel houwitsers maar die verkochten we aan Finland, we hadden een boel fregatten maar die verkochten we aan Chili, we hadden een boel CV90's maar die verkochten we aan Estland, we hadden een boel Chinooks maar die verkochten we aan de VS. We verkochten de bevoorradingsschepen aan Peru, de vliegtuigen aan Peru, de rest van de fregatten aan België en Portugal, de vrachtwagens aan Jordanië - we verkochten zelfs de BODYBAGS, en alles wat er toen nog over was gaf Mark Rutte aan z'n 'dear friend Volodymyr'.

En nu zitten we ineens weer te schreeuwen om weapons & ammo. Pensioenfondsen beleggen onvoldoende in wapenfabrikanten en zijn daarmee 'onderdeel van het wapenprobleem', vindt Ollongren, en de legerbaas vindt ook ineens dat investeerders meer geld in wapens moeten stoppen. "Banken beseffen nu ook dat ze een verantwoordelijkheid hebben." DUSSSS jarenlang mocht er niks, en nu Rusland oorlogje speelt moet het allemaal ineens weer wél. Heeft Paul Rosenmöller eigenlijk al gereageerd?