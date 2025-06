We kunnen echt wel wat in Nederland of eigenlijk in Irak, als Nederland. Het is niet voor niks dat juist onze militaire goudhaantjes van de luchtmobiele brigade uitverkoren zijn voor een NAVO-missie in Irak. Wat ze daar doen? Koffie inschenken, salueren en veters strikken of zo. Maar sinds de oorlog van Israël tegen Iran (lees ons LIVEBLOG hier) werd die missie pardoes nóg spannender dan-ie al was; het Irakese luchtruim werd zelfs acuut gesloten. Daardoor konden onze militairen niet zo makkelijk weg en dat wilden ze toch eigenlijk wel heel graag. Gelukkig zijn 70 van de 145 militairen die in Irak waren gestationeerd inmiddels toch aangekomen in Jordanië (knikje naar koning Abdoellah) om van daaruit terug te vliegen naar het vaderland, waar ze vanavond - als alles goed gaat - zullen aankomen. Net op tijd om direct ingezet te worden als beveiligend pronkstuk tijdens de NAVO-top. Ondertussen zitten er nog steeds 75 kanjers in Irak. Ons lijkt het derhalve een puik idee een Hollandse Marilyn Monroe (Yolanthe misschien?) die kant op te sturen om de achtergebleven jongens enig vertier te bieden. En om de achtergebleven meiden te vermaken sturen we gewoon een kratje bier, want dat mogen meiden tegenwoordig zomaar drinken. En straks in Holland weer lekker het hele jaar salueren naar koning, vlag en Schoof. Misschien is Irak dan zo erg nog niet.