Één van die dingen die onnodig veel vertraging oploopt door de val van Rutte IV: de oprichting van een Nederlands tankbataljon. Dat plan werd afgelopen zomer al onthuld, maar van een demissionair kabinet hoeven we niet te verwachten dat ze een dergelijk grote investering nog gaan goedkeuren. En dat is jammer, want werkelijk iedereen wil een lading prachtige knalkanonnen met Nederlandse vlaggetjes op de zijkant. Van de onderhandelende partijen voor het volgende kabinet schreven vvd, NSC en BBB in hun verkiezingsprogramma dat Nederland moet voldoen aan NAVO's 2-procentsnorm, wat absoluut helpt bij het vrijmaken van het benodigde budget. Hoewel de PVV de NAVO-norm niet noemt, meldt de verkiezingswinnaar wel dat het qua krijgsmacht minder afhankelijk van Europa wil zijn, dus dan lijkt een eigen tankbataljon een rood-wit-blauw inkoppertje. Nederland is al uitgenodigd om samen met andere Europese landen een grote order voor nieuwe Leopards te plaatsen en zo de kosten te drukken en als we de Kamerbrief van MinDef Ollongren mogen geloven ligt een uitgewerkt tankplan al klaar en is er enkel nog een krabbeltje onder de offerte nodig. Mogelijk oppert Wilders nog bezwaren bij het voornemen om de Nederlandse tanks in Duitsland te stallen vanwege gebrek aan grote oefenterreinen in ons volgebouwde landje, maar voor de rest lijkt een eigen bataljon oppermachtige Leopards een kwestie van tijd. Poetin is gewaarschuwd: Nederland gaat weer (een beetje) meedoen.