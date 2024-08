Zowaar goed nieuws uit de Defensiehoek, welk land is dit? Want het groene tussenjaar leidt bij zo'n driekwart tot een militair dienstverband. Afijn, het blijft Nederlandje, dus dan hebben we het over in totaal 136 jongeren waarvan er 10 tijdens het traject stopten en er uiteindelijk 98 bij defensie aan de slag gaan: "54 mensen worden beroepsmilitair, 18 gaan als reservist aan de slag. Ook gaan er 9 aan de slag bij de luchtmacht als militair en 5 bij de marechaussee. Bij de marine gaan 12 mensen aan de slag: 8 als militair, 3 als reservist en 1 blijft als burger aan de organisatie verbonden."

Kijk, je ontzet de Randstad er niet mee, maar niks is het ook weer niet. En komende maand start een nieuwe lichting, waarvoor maar liefst 3.000 aanmeldingen binnenkwamen, terwijl Defensie slechts plaats heeft voor zo'n 600. Kortom, Gen Z, herneem de koloniën.