213 hadden we er. TWEEHONDERDENDERTIEN. En toen dachten we na de Koude Oorlog: weet je wat, er komt toch nooit meer oorlog, bovendien krijgen we de F-35, we doen ze gewoon weg! Derhalve, vandaag de afscheidsgroet aan Nederland, van de beroemdste bewoners van Volkel. De schrik van de Serviërs. Het kantoor van Dick Berlijn. De MiG-29-killer. De troef tegen de Taliban. ONZE vierde generatie swing- en multirole moordenaar die niet meer dominant is, niet meer afschrikt, niet meer te onderhouden én niet meer te betalen is. Mooie verhalen bij Up in the Sky. Veel geluk & succes in Oekraïne, beste F-16. Bij dezen maken we het toestel ontvanger van de Hoogste Onderscheiding in de Orde van GeenStijl.

Bedankt voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan.