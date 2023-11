Zo. Acht dagen na de verkiezingen, de eerste staatssecretaris heeft alweer de pleiterik gemaakt en nu kan de vuile was van minister Weerwind wel naar buiten (complete brief daarrr). Onze gevangenissen zitten namelijk vol. Niet dat er geen cellen meer zijn, cellen genoeg, daar niet van, maar er is geen personeel meer om ervoor te zorgen dat mensen die in een cel zitten, ook in een cel blijven. "Personeelskrapte en capaciteitsproblematiek gevangeniswezen", heet dat in ambtenarentaal. Maar gelukkig is er ook een oplossing voor de personeelskrapte en capaciteitsproblematiek in het gevangeniswezen: "Ik heb besloten om per 6 december aanstaande tijdelijk geen volwassen mannen op te roepen die de tenuitvoerlegging van hun straf op dit moment in vrijheid afwachten. Dit zijn de zogenaamde zelfmelders." Kijk. Dat zijn zoden aan dijken. Gewoon veroordeelde criminelen vrij rond laten lopen, dan is er ook geen personeelskrapte en capaciteitsproblematiek meer! Nou ja... "Vanzelfsprekend dienen deze straffen op een later moment alsnog ten uitvoer te worden gelegd." Tenminste, als daar dan opeens wel capaciteit voor is natuurlijk. Maar dan is Franc Weerwind geen minister meer. Opgelost!