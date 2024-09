Bajesnieuws. We beginnen met de EBI in Vught. Daar zitten dus hele gevaarlijke gasten. Bijvoorbeeld van die jongens die zo'n gevaar voor de samenleving vormen dat advocaten wel 2x nadenken voor ze ermee in zee gaan. Gasten in wiens directe omgeving te pas en te onpas mensen tegen een kogel aan lopen. Die je permanent van links, rechts, boven en onder moet insluiten met beton en tralies omdat ze anders ontsnappen en iedereen die ze ooit in de weg heeft gestaan laten omleggen. Nou die gasten dus, die zijn BOOS. De detentieomstandigheden in de EBI zijn 'inhumaan' en daarom zijn ze in hongerstaking. Inhumaan. Totale isolatie, beperkt daglicht, alleen luchten onder tralies, "routinematig handboeien dragen", noem het maar inhumaan.

De EBI-gevangenen zijn tenminste in de bevoorrechte positie dat ze gewoon een gevangenisdak boven hun hoofd hebben. Dat kunnen 3445 veroordeelden namelijk niet zeggen. Die zitten GEDWONGEN ELDERS. Of nou ja, eigenlijk zijn ze gewoon op vrije voeten. Vanwege de personeelstekorten in het gevangeniswezen is er helemaal geen plek voor deze arme criminelen. In totaal loopt er voor 493 jaar cel vrij rond in Nederland omdat er gewoon te weinig plek is om ze vast te houden. En wie wil dat nou niet, vastgehouden worden? Als er voor een weggestuurde gevangene weer plek is, blijkt dat ze in de praktijk "moeilijk vindbaar of onvindbaar" zijn. Zo raak je dus mensen kwijt als overheid, door er niet voor ze te zijn. In de EBI kunnen gevangenen tenminste nog een psycholoog spreken, mits er continu 2 bewakers bij zijn. DAT KUNNEN DIE 3445 DUS NIET. Met je hongerstaking. Ondankbare honden, dat zijn het.