De Volkskrant, dat is een grote uitnodiging om eens lekker de boel de boel te laten en met het vliegtuigje met reuzenstappen CO2-afdrukken naar Vietnam of Thailand te vliegen. Volkskrantje mee in de lucht, lezen over hoe ánderen de wereld naar de kloten helpen, u kent het wel, en dat allemaal tussen de advertenties van de trapliften door, u bent immers ook niet meer de jongste. Daarom leest u ook de Volkskrant! WELNU, voor criminelen in de cel wordt krantje lezen moeilijker: "Het verzenden van brieven, bezoek, bellen, zelfs het lezen van de krant of het kijken van tv: al die activiteiten kunnen hen worden ontzegd." Ook dromen over de volgende vakantie in vrijheid wordt ingewikkeld: "Zware criminelen lezen voortaan kranten waar de advertenties uit zijn geknipt." Want: "Daar zouden gecodeerde berichten tussen kunnen zitten." Tuurlijk Weerwind jongen. Hieronder een voorbeeld van een gecodeerd bericht uit recente Volkskranten.