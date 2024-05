Nou jongens. Al die columns en onderzoekswerkstukjes over belastingontwijkende bierfamilies, narcistische premierskandidaten en DRUK OP DE RECHTSSTAAT kunnen in: het ronde archief. Want als het puntje bij paaltje komt zijn de Nederlandse media (deze media) toch vooral bezorgd om de ECHTE slachtoffers van het hoofdlijnenakkoord: asielzoekers statushouders azaanroepers natuurliefhebbers langstudeerders festivalgangers frietzeggers onderwijzers fietsers ambtenaren hotelbezoekers DE MEDIA.

De BTW op journalistiek gaat namelijk omhoog van 9% naar 21% (sowieso moeten die 2 verschillende tarieven kapot, red.) en nu zijn de hoofdredacties bezorgd. Om hun eigen bonus natuurlijk, niet om de freelancers die ze al jarenlang uitknijpen. In hoofdredacteurstaal: "Als het belang van de rechtsstaat echt hoog in het vaandel staat: schrap deze maatregel." Het staat er echt. Belgische miljardenconcerns die helemaal groen en geel zien van alle overheidssubsidie doen alsof een BTW-verhoging een serieuze bedreiging vormt van de rechtsstaat. Ja kom nou.

PS: Ja de BTW op uw GeenStijl Premium abo gaat ook omhoog. Reuze kut. Word lid.

BONUS: Deze voorspelbare column van professioneel lulkoekkussen Marcia Luyten waarin de btw op boeken en kranten aanleiding vormt tot een (in de Tweede Kamer vermoedelijk verboden) nazi-vergelijking.