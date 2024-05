Oh jongens jongens als dit nog vier jaar zo door moet dan wordt dat nog wat. Echt iedereen is irritant in dit fragment.

Ten eerste Laurens Dassen die tijdens een debat over nota bene de Staat van de Europese Unie met een soort 'gotcha' tegen VVD'er Thom van Campen komt door eerst te vragen wat die van 'radicaal rechts' en 'extreem-rechts' vindt, en dan te roepen HA MAAR DE PVV IS EXTREEM-RECHTS (sowieso vinden de meeste wetenschappers de PVV eerder 'radicaal rechts' maar goed).

Maar dan Martin Bosma, nota bene gewaardeerd Kamervoorzitter en lid van de grootste fractie die zojuist een coalitieakkoord heeft gepresenteerd, die huilie huilie doet als Dassen (2 zeteltjes) 'extreem-rechts' zegt tegen de PVV. Gast, je hebt de verkiezingen gewonnen, je bent voorzitter, laat Kamerleden die rare termen willen gebruiken gewoon rare termen gebruiken. Kun je met een theorie aankomen dat iedereen die 'extreem-rechts' zegt eigenlijk 'nazi' bedoelt, maar als politici in de Kamer woorden niet meer mogen gebruiken omdat ze EIGENLIJK iets anders bedoelen, is het einde wel een beetje zoek.

En dan nog Klaver en Paternotte die eroverheen gaan alsof hier de vrijheid van debatteren verschrikkelijk geweld wordt aangedaan terwijl Bosma in feite zijn keutel een soort van introk, door te zeggen dat hij er alleen maar op wilde wijzen en dat daarmee de kous voor hem af was. Ga oppositie voeren tegen het kabinet, in plaats van woordenspelletjes te spelen.

En waarom besteden wij eigenlijk aandacht aan deze rel? Oh ja. Hier mag je dus gewoon wel "extreem-rechts" zeggen. Zeg maar: EXTREEM-RECHTS. Ziet u? Niks gebeurd.